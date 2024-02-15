Дарвин: Нельзя исключать, что Промеса кто-то подставил

Российский тренер Юрий Дарвин высказался о ситуации нападающего «Спартака» Квинси Промеса, который ранее был приговорён к шести годам колонии в Нидерландах.

«Промес будет подавать апелляцию. И, если эта апелляция не пройдет, и докажут, что он действительно виновен, то, конечно, для «Спартака» это будет неудобная позиция», — приводит слова Дарвина Rusfootball.

При этом эксперт не стал исключать, что все обвинения в адрес Промеса идут из-за его нахождения в России или же, игрока кто-то подставил.

В текущем сезоне 32-летний Промес принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и записал на свой счет восемь голевых передач.

После 18 туров «Спартак» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в копилке 30 зачетных баллов.