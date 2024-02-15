Бушманов считает, что Игнатов может стать лидером атак «Спартака»

Российский тренер Евгений Бушманов высказался об игре атакующего хавбека «Спартака» Михаила Игнатова.

По мнению эксперта, Игнатов на очень хорошем уровне провел Зимний кубок РПЛ. Тренер отметил, что Игнатов является сильным футболистом, который видит поле и партнеров.

— У Игнатова есть все качества, чтобы стать лидером атак в «Спартаке». Ему надо более стабильно и результативнее играть в чемпионате. Надеюсь, это время пришло, и он будет себя проявлять в официальных встречах, — приводит слова Бушманова Legalbet.

В нынешней кампании 23-летний Игнатов принял участие в 21 матче, в которых отметился тремя мячами и записал на свой счет четыре ассиста.