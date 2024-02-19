Стало известно, когда «Спартак» озвучит свою позицию по будущему Промеса

Нидерландский нападающий «Спартака» Квинси Промес был приговорён к шести годам колонии амстердамским судом.

По сведениям «ВсеПроСпорт», во вторник, 20 февраля, «Спартак» проведет совещание, которое будет посвящено будущему Промеса. Сообщается, что в этот же день клуб планирует огласить свою позицию по нападающему.

Источник отмечает, что в «Спартаке» поддерживают Промеса и считают, что в деле футболиста есть политическая составляющая. Кроме того, столичный клуб продолжит работать над получением российского гражданства для Промеса, подытожил источник.

Напомним, 32-летний Промес выступает за «Спартак» с 2021 года, однако ранее игрок защищал цвета «красно-белых» в период 2014-2018.

В текущем сезоне футболист принял участие в 21 матче с учетом всех турниров, в которых забил восемь голов и стал автором восьми ассистов.