Каррера: Мозес не оправдал ожиданий «Спартака»

Бывший наставник столичного «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о возможном уходе полузащитника Виктора Мозеса из стана «красно-белых».

«Спартак» не предложил Мозесу новый контракт? Если руководство приняло такое решение, значит, игрок не оправдал ожиданий клуба», — приводит слова Карреры Betonmobile.

Ранее представитель нигерийского футболиста сообщил, что «Спартак» не предложил новый контракт Мозесу, поэтому летом он покинет клуб свободным агентом.

В нынешней кампании 33-летний Мозес появился на поле в 13 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет один ассист.