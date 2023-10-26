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«Сочи» может возглавить чешский специалист слухи

26 Октября 2023 • 22:42 Комментировать
Пари НН
...
Сочи
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29.10 14:00

Бывший тренер национальной сборной Чехии и махачкалинского «Анжи» Павел Врба может стать следующим главным тренером аутсайдера текущего сезона РПЛ – «Сочи».

По информации Legalbet, чех входит в шорт-лист руководства «барсов». Более того, Врба сейчас свободен, так как на днях покинул своё прежнее место работы – чешский «Злин».

Отметим, что в РПЛ уже работает один соотечественник Врбы – это чешский наставник «Динамо» Марцел Личка.

После 12 тура РПЛ сочинцы идут на 16-м месте турнирной таблицы, однако в минувшее воскресенье команда сенсационно разгромила в гостях «Урал» - 4:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Павел Врба Сочи

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