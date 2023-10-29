Юран: «Есть задумка использовать Севикяна, когда нужно будет добавлять»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о предстоящем матче 13-го тура РПЛ против «Сочи» и назвал причину отсутствия в стартовом составе своей команды полузащитника Эдгара Севикяна.

Юран назвал сочинцев хорошей командой, отметив, что нижегородцам ни в коем случае нельзя допустить недооценки соперника.

«Очень ответственно нужно подойти к этой игре. Любая недооценка будет чревата.

У Эдгара Севикяна после сборной был неудачный матч. Есть задумка использовать его, когда нужно будет добавлять», — цитирует Юрана «Матч ТВ».

В текущем сезоне 22-летний Севикян провёл за команду из Нижнего Новгорода 17 матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами.

Матч «Пари НН» — «Сочи» состоится сегодня, 29 октября. Начало этой встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.