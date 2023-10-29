​Игроки «Пари НН» праздновали гол с картонной фигурой Гоцука

В воскресенье «Пари НН» принимает «Сочи» в рамках 13-го тура чемпионата России. По ходу первого тайма команда Сергея Юрана открыла счёт – гол забил Николай Калинский. Любопытно, что игроки нижегородской команды отпраздновали взятие ворот соперника рядом с картонной фигурой Кирилла Гоцука, располагавшейся около футбольного поля. Капитан «Пари НН» этот матч пропускает по причине дисквалификации.

Следить за дальнейшим развитием событий в матче между «Пари НН» и «Сочи» можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.