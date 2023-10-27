Игрок «Пари НН» Трошечкин: «Юран берёт своим статусом»

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин высказался о главном тренере нижегородской команды Сергее Юране.

По словам футболиста, Юран обладает большим авторитетом, с помощью которого и влияет на своих подопечных.

«Чем крут Сергей Юран? Психологией. Говорит ли что-то конкретное в раздевалке? Он чувствует. Статусом берёт. Никаких таких цитат не приводит», — цитируют Трошечкина «Известия».

Напомним, Юран возглавил «Пари НН» в апреле нынешнего года. После 12 туров РПЛ нижегородцы, набравшие 17 очков, занимают восьмое место в турнирной таблице. Свой ближайший матч команда Юрана проведёт 29 октября против «Сочи». Начало — в 14:00 по московскому времени.