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Игрок «Пари НН» Трошечкин: «Юран берёт своим статусом»

27 Октября 2023 • 14:17 Комментировать
Пари НН
...
Сочи
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29.10 14:00

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин высказался о главном тренере нижегородской команды Сергее Юране.

По словам футболиста, Юран обладает большим авторитетом, с помощью которого и влияет на своих подопечных.

«Чем крут Сергей Юран? Психологией. Говорит ли что-то конкретное в раздевалке? Он чувствует. Статусом берёт. Никаких таких цитат не приводит», — цитируют Трошечкина «Известия».  

Напомним, Юран возглавил «Пари НН» в апреле нынешнего года. После 12 туров РПЛ нижегородцы, набравшие 17 очков, занимают восьмое место в турнирной таблице. Свой ближайший матч команда Юрана проведёт 29 октября против «Сочи». Начало — в 14:00 по московскому времени.  

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Сергей Юран Александр Трошечкин Пари НН ещё теги

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