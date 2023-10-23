Кравцов – о голе «Уралу»: «Всю неделю на тренировках отрабатывал удары»

Полузащитник «Сочи» и сборной России Кирилл Кравцов поделился впечатлениями о недавнем матче его команды против «Урала». На выезде сочинцы сенсационно разгромили уральцев – 4:1. Кравцов стал автором первого гола его команды.

«Здорово начали игру, контролировали мяч, хорошо, что забили гол и так получилось, что это сделал я. Также забили и второй, и третий и это прям придало уверенности. Как решился на удар? Увидел, что есть свободная зона, всю неделю отрабатывал удары на тренировках. Когда мяч отскочил, сразу понял, что сделаю касание и пробью», - сказал Кравцов клубной пресс-службе.

«Сочи» благодаря победе впервые победили за 9 матчей во всех турнирах.