​«Пари НН» выиграл 6 домашних матчей РПЛ подряд

В воскресенье матч 13-го тура чемпионата России проводили «Пари НН» и «Сочи». Команда Сергея Юрана отпраздновала минимальную победу за счёт единственного гола Николая Калинского.

Таким образом, победная серия «Пари НН» в домашних матчах Премьер-лиги достигла шести матчей. В этих шести играх нижегородцы пропустили всего лишь два гола.

Если взять более широкий отрезок, то в 11 последних домашних матчах чемпионата России «Пари НН» проиграл только один раз – «Зениту». В остальных десяти играх этого отрезка нижегородцы добились девяти побед при одной ничьей. В этих десяти поединках «Пари НН» пропустил всего трижды.

Следующий домашний матч «Пари НН» проведёт 12 ноября – против «Балтики».