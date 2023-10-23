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Агент Кравцова: «Кирилл заслуженно стал лучшим игроком матча с «Уралом»

23 Октября 2023 • 11:52 Комментировать
Урал
1:4
Сочи

Андрей Талаев, агент полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова, высказался об игре своего клиента в матче 12-го тура РПЛ против «Урала» (4:1).

По мнению Талаева, Кравцов провёл хороший матч и заслуженно был признан лучшим игроком встречи.

«Кирилл молодец, очень хорошо сыграл против «Урала». Вчера он провёл уверенный матч и заслуженно стал лучшим игроком встречи. Здорово, что ещё и гол удалось забить», — цитирует агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 21-летний Кравцов провёл за «Сочи» 11 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

На данный момент сочинская команда занимает последнее 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав девять очков в 12 матчах.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Кирилл Кравцов Андрей Талаев
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