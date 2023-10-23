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Тарханов — о «Сочи»: Команда не вылетит из РПЛ

23 Октября 2023 • 12:13 Комментировать
Пари НН
...
Сочи
29.10 14:00

Известный специалист Александр Тарханов высказался о перспективах футбольного клуба «Сочи» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Тарханов отметил, что сочинский клуб не покинет элитный дивизион, ведь по составу команда точно не под вылет, и там есть игроки, которые могут исправить ситуацию.

«Сейчас им нужно просто поверить в себя и добиваться результата в каждой игре», - приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

Напомним, что подопечные Александра Точилина в матче 12-го тура РПЛ на выезде разгромили «Урал» со счётом 4:1, но все равно остались на последней строчке в турнирной таблице с девятью очками. 

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Тарханов Сочи
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