Трошечкин: «Мечта — выиграть Лигу чемпионов»

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин рассказал о своей профессиональной мечте.

«Мечта — выиграть Лигу чемпионов. В составе «Пари НН»? Ха-ха, ну, сейчас это даже регламентом не предусмотрено», — приводит слова Трошечкина портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний футболист принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров и получил две желтые карточки.

После 12 туров «Пари НН» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 17 набранных очков.

Напомним, российские клубы отстранены от участия в европейских соревнованиях на неопределенный срок.