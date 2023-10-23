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Трошечкин: «Мечта — выиграть Лигу чемпионов»

23 Октября 2023 • 16:40 Комментировать
Пари НН
...
Сочи
29.10 14:00

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин рассказал о своей профессиональной мечте.

«Мечта — выиграть Лигу чемпионов. В составе «Пари НН»? Ха-ха, ну, сейчас это даже регламентом не предусмотрено», — приводит слова Трошечкина портал «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 27-летний футболист принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров и получил две желтые карточки.

После 12 туров «Пари НН» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 17 набранных очков.

Напомним, российские клубы отстранены от участия в европейских соревнованиях на неопределенный срок.

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Александр Трошечкин Пари НН
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