Лишь в шестой раз в истории чемпионатов России гости не забили два пенальти за матч

Лишь в шестой раз в истории чемпионатов России команда гостей не смогла забить два пенальти в матче, сообщает телеграм-канали «Цифроскоп».

Напомним, в минувшее воскресенье «Пари НН» принимал дома «Сочи». Южане дважды получали право на 11-метровый удар, но в первый раз «горожанам» помог вратарский талант Артура Нигматуллина, а во второй – ударивший выше ворот Кристиан Нобоа.

В первый раз такое случилось в 1992 году в игре ЦСКА и «Динамо» из Ставрополя (3:0). Затем дважды в 2014 году (игра «Зенита» и «Крыльев Советов» (2:1) и «Урала» и «Рубина» (1:3). Единожды – в 2018 году – матч «Амкара» и тульского «Арсенала» (0:2). И ещё раз – в 2023 году – в матче столичных «Торпедо» и «Спартака» (1:2).

«Пари НН» обыграл «Сочи», не забивший пару пенальти