«Пари НН» размочил счёт в матче с «Сочи»

В 13-м туре Премьер-лиги «Пари НН» принимает «Сочи». До заключительных минут первого тайма на табло горели нули. И всё же у нижегородцев прошла голевая атака. Мяч размашисто перемещался у штрафной площади гостей, Зе Турбо не стал трогать мяч, и набежавший Николай Калинский сходу метров с 15 поразил дальний (левый) угол ворот соперника. После успешного удара автор гола побежал обниматься с картонной фигурой капитана Кирилла Гоцука.

«Пари НН» в онлайн-таблице набирает 20 очков и делит четвертое место со «Спартаком» и «Локомотивом». «Сочи» привычно замыкает таблицу. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.