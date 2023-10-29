Тащер Нигматуллин, мазила Нобоа и картонный Гоцук: «Пари НН» обыграл «Сочи», не забивший пару пенальти

«Пари НН» и «Сочи» открывали воскресную программу тринадцатого тура чемпионата России.

В первом туре Премьер-лиги «Пари НН» у себя дома проиграл «Зениту». А потом у нижегородцев как отрезало – в положительном смысле. Дальше они в родных стенах в рамках РПЛ выиграли пять матчей подряд. Кто бы мог такое представить и на такое поставить? Теперь на очереди у «Пари НН» был «Сочи» с последнего места таблицы.

Но волжане на этот раз не могли рассчитывать на одного из своих символов – дядьку-капитана Кирилла Гоцука, скандально удалённого в конце проигранной встречи прошлого тура со «Спартаком». До этого Гоцук провёл все матчи нынешнего розыгрыша чемпионата от звонка до звонка. А то, что Севикян впервые в сезоне РПЛ не вышел в старте, было уже решением непосредственно Юрана.

«Сочи», исключительно проигрывавший в Премьер-лиге на пространстве с шестого по одиннадцатый тур, неделю назад внезапно разразился гостевым разгромом «Урала». Но всё равно «барсы» оставались на последней строчке. По сравнению с тем матчем теперь не мог сыграть Лука Джорджевич. Там он сделал голевой пас, а сейчас отбывал дисквалификацию по карточкам.

По игре «Пари НН» как-то не подготовился к обновлённой версии «Сочи». К уверенному в себе сопернику, который в выездном матче берёт игру под свой контроль в первом тайме. Что-то вроде голевой опасности возникло у ворот хозяев на двенадцатой минуте. Заика пробил сквозь гущу игроков в штрафной, Нигматуллин отразил, а добивание Кравцова было накрыто на угловой.

Хотя, может быть, как раз в этом и заключался коварный план Юрана? Выстоять во время позиционных атак соперника и огорошить противника своим голом в концовке тайма. Потому что на 38-й минуте счёт был открыт в пользу нижегородцев. Игравший в прошлом сезоне за «Пари НН» Гойло неудачно вынес мяч от ворот в середину поля, и там началась голевая атака нижегородцев.

Боселли из центральной зоны покатил проникающий пас на правый полуфланг. Находившийся в положении «вне игры» Зе Турбо благоразумно пропустил мяч мимо себя, а откликнувшийся на эту передачу Калинский поразил дальний нижний угол (1:0). Забитый гол нижегородцы отпраздновали вместе с картонной копией Гоцука, установленной рядом с полем.

В начале второго тайма сочинцы также показали себя атакующей командой. Дальние попытки Юсупова и Дркушича парировал Нигматуллин, а дальше пришло время пенальти. Трошечкин в своей штрафной сфолил против Заики – Нигматуллин выручил хозяев и на одиннадцатиметровом. Вратарь волжан упал в левую от себя сторону и сумел ногой отразить удар Дркушича с пенальти.

Спустя минуту Боселли убежал в контратаку и опасно пробил по чужим воротам – на месте был Гойло. На 77-й минуте у сочинцев был штрафной на левом фланге, Крамарич навесил, а Дркушич головой направил мяч чуть над створом. Немного позже вышедший на замену Севикян ногой пробил немного выше створа. Всё вроде складывалось удачно для «Пари НН», но ситуация была не так проста.

В самой концовке хозяева получили в свои ворота второй пенальти. Нобоа высоко забросил на левый полуфланг, Макарчук сделал скидку, а Стоцкий рукой перед собой срезал мяч в направлении створа своих ворот. Нигматуллин отразил этот невольный удар, а арбитр назначил после ВАРа пенальти, который Нобоа не реализовал, пробив выше створа.

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Таким образом, «Сочи» не реализовал два пенальти по ходу одного тайма и потерпел седьмое поражение в восьми последних турах чемпионата России. «Пари НН» одержал шестую подряд домашнюю победу в рамках РПЛ. Команда Сергея Юрана вышла на четвёртое место, обогнав «Спартак и «Локомотив». Хотя «Динамо» и ЦСКА ещё могут сегодня подвинуть нижегородцев пониже.

Кирилл Иванцов