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Точилин: «Нобоа в заявке, это уже говорит, что он готов»

29 Октября 2023 • 13:57 Комментировать
Пари НН
0:0
Сочи
1 2.65 X 3.20 2 2.90
1-й тайм

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Пари НН».

- Каково это готовить команду к очередному туру после победы?

- В принципе, нормально готовится. Ребята с хорошим эмоциональным фоном подошли, поэтому намного легче, чем когда команду приходится готовить после поражения.

- Вы получили еще одного нападающего, Алехандро Кобеса. Чем он хорош?

- Пока мы его получили так, на бумаге, а не физически. Поэтому ничего пока не можем по нему сказать.

- Что с состоянием Нобоа, он сегодня в запасе. Насколько он готов сыграть, насколько вероятно, что мы его увидим на поле?

- Он в заявке, это уже говорит, что он готов. А насколько? Посмотрим, как будет игра складываться, поэтому я думаю, что по ходу игры, если надо, он усилит.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Точилин Сочи

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