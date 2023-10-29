Точилин: «Нобоа в заявке, это уже говорит, что он готов»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Пари НН».

- Каково это готовить команду к очередному туру после победы?

- В принципе, нормально готовится. Ребята с хорошим эмоциональным фоном подошли, поэтому намного легче, чем когда команду приходится готовить после поражения.

- Вы получили еще одного нападающего, Алехандро Кобеса. Чем он хорош?

- Пока мы его получили так, на бумаге, а не физически. Поэтому ничего пока не можем по нему сказать.

- Что с состоянием Нобоа, он сегодня в запасе. Насколько он готов сыграть, насколько вероятно, что мы его увидим на поле?

- Он в заявке, это уже говорит, что он готов. А насколько? Посмотрим, как будет игра складываться, поэтому я думаю, что по ходу игры, если надо, он усилит.