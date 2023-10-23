Трошечкин: «Юран мог бы наказать за отсутствие самоотдачи»

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин рассказал, что главный тренер нижегородской команды Сергей Юран мог бы наказать своих подопечных за отсутствие самоотдачи.

Напомним, вчера, 22 октября, нижегородцы уступили «Спартаку» (0:2) в матче 12-го тура РПЛ.

«Юран мог бы наказать за отсутствие самоотдачи. Штрафа, конечно, не будет. Возможно, за отсутствие дисциплины он тоже мог бы наказать, но у нас команда сплочённая и в целом таких проблем нет», — цитирует Трошечкина Metaratings.

После 12 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Пари НН», набравший 17 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице.