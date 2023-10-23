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Трошечкин: «Юран мог бы наказать за отсутствие самоотдачи»

23 Октября 2023 • 11:21 Комментировать
Пари НН
...
Сочи
29.10 14:00

Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин рассказал, что главный тренер нижегородской команды Сергей Юран мог бы наказать своих подопечных за отсутствие самоотдачи.

Напомним, вчера, 22 октября, нижегородцы уступили «Спартаку» (0:2) в матче 12-го тура РПЛ.

«Юран мог бы наказать за отсутствие самоотдачи. Штрафа, конечно, не будет. Возможно, за отсутствие дисциплины он тоже мог бы наказать, но у нас команда сплочённая и в целом таких проблем нет», — цитирует Трошечкина Metaratings.

После 12 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Пари НН», набравший 17 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Александр Трошечкин Пари НН
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