Нобоа установил антирекорд, став самым возрастным игроком в чемпионате России, который не забил пенальти

Завершился матч 13-го тура Российской премьер-лиги, в котором футбольный клуб «Пари НН» на своём поле с минимальным преимуществом в счёте 1:0 оказался сильнее «Сочи».

На 93-й минуте полузащитник Кристиан Нобоа, который вышел на замену на 80-й минуте, не смог реализовать 11-й метровый удар. Таким образом, эквадорский футболист поднял возрастную планку игроков, не забивших пенальти в чемпионатах России. Он пробил мимо в возрасте 38 лет 203 дня.

Напомним, что подопечные Александра Точилина продолжают замыкать турнирную таблицу с девятью очками в активе.