«Пари НН» - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В 13-м туре чемпионата России по футболу встречаются «Пари НН» и «Сочи».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Пари НН - Сочи
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Протокол игры
Нигматуллин Артур•Каккоев Никита•Толстопятов Николай•Александров Виктор•Стоцкий Дмитрий•Калинский Николай•Майга Мамаду•Трошечкин Александр•Стаматов Матео•Зе Турбо Жозе•Боселли Хуан
Гойло Никита•Дркушич Ваня•Миладинович Иван•Алвес Марсело•Заика Кирилл•Кравцов Кирилл•Юсупов Артур•Макарчук Артём•Бурмистров Никита•Игнатьев Иван•Крамарич Мартин
29 октября. Стадион "Нижний Новгород" (Нижний Новгород).
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