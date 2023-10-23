Бурмистров – о матче с «Уралом»: «Очень важно было, кто первый забьёт»

Игрок атаки «Сочи» Никита Бурмистров дал свою оценку разгромной победе южан над «Уралом». Команды встречались в минувшее воскресенье в рамках 12 тура Премьер-лиги.

«Они [игроки «Урала»], конечно, контролировали мяч, старались от ворот выходить через защитников. Очень важно в таких играх, кто первый забивает гол. Благо, мы забили, Кирилл [Кравцов] хорошо пробил, быстро забили второй. И им приходилось рисковать. Если б мы пропустили – игра бы пошла вообще в другую сторону», - говорит Бурмистров клубной пресс-службе.

Кстати, Бурмистров в минувшей игре тоже отличился – впервые за 2,5 года.

«Второй тайм сыграли с концентрацией, у них особо моментов не было», - добавляет нападающий.