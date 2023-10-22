Бурмистров забил в РПЛ впервые за два с половиной года

Нападающий «Сочи» Никита Бурмистров сегодня пережил особый для себя день. И не только потому, что его команда сенсационно разгромила «Урал» в гостях (1:4). Но и потому, что он в этом матче забил.

Как сообщает Opta Sports, для Бурмистрова этот гол стал первым в чемпионате России с апреля 2021 года. До этого ветеран РПЛ не забивал на протяжении 56 матчей кряду.

Напомним, что нынешний контракт Бурмистрова с сочинским клубом действует до конца текущего сезона. А выступает за «Сочи» 34-летний футболист аж более пяти лет – с 2018 года.

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