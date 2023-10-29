Нигматуллин: «Сочи» хорошо играл сегодня, действительно хорошая команда с хорошими футболистами»

Лучший футболист матча «Пари НН» - «Сочи» Артур Нигматуллин поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Шикарный матч. Можно ли говорить о том, что это был лучший твой матч на данный момент в сезоне?

- Нет, на данный момент в этом сезоне, возможно, да. А так, наверное, нет.

- Раньше удавалось взять два пенальти в матче?

- Я один отбил, второй он мимо ударил. Но это в ФНЛ у меня было, но уже давно, лет 11 назад. Два подряд прямо я отбивал, да.

- Вообще какие эмоции остались после игры? Какие были мысли в момент назначения второго пенальти?

- Честно говоря, уже особых эмоций не было, когда последний пенальти назначали, второй, потому что было потрачено много нервов и эмоций, игра не особо получалась. «Сочи» хорошо играл сегодня, действительно хорошая команда с хорошими футболистами. Но бывают такие игры, что где-то приходится перетерпеть и дождаться своего момента. Да, мы там сегодня не создали много моментов, но выиграли 1:0. Завтра-послезавтра забудется игра, а результат останется. Игра на результат.