​«Сочи» проиграл 11 из 12 последних гостевых матчей РПЛ

В воскресенье «Сочи» проводил гостевой матч 13-го тура чемпионата России против «Пари НН». Команда Александра Точилина проиграла с минимальным счётом 0:1, не сумев реализовать два одиннадцатиметровых удара.

Стоит сказать, что «Сочи» проиграл 11 из 12 последних гостевых матчей Премьер-лиги. Исключением стал выездной поединок против «Урала», который сочинцы сенсационно выиграли со счётом 4:1.

Следующий гостевой матч чемпионата России «Сочи» проведёт несколько – в конце ноября (точная дата пока не объявлена). Команда Александра Точилина будет играть против «Зенита».