В «Пари НН» оценили выступление команды в нынешнем сезоне РПЛ

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался о результатах нижегородской команды в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Спортивный функционер отметил, что на протяжении двух последних лет у команды были тяжёлые времена, а сейчас игроки бьются в каждой игре несмотря на результат.

«Сейчас историческое место в турнирной таблице для Нижнего Новгорода. Такого ещё не было», - приводит слова Мелика-Гусейнова «Чемпионат».

На данный момент подопечные Сергея Юрана занимают шестое место в турнирной таблице. В следующем туре их ожидает выездная игра против московского ЦСКА.