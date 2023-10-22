Иван Игнатьев оформил первый гол за «Сочи» - спустя три месяца

Российский нападающий Иван Игнатьев в сегодняшнее воскресенье оформил первый для себя гол в новом клубе, «Сочи». Он забил с пенальти в ворота «Урала» в разгромном выездном победном матче – 4:1. Случилось это почти в самой концовке игры.

Напомним, Игнатьев перешёл в «Сочи» из «Локомотива» минувшим летом. Однако до матча с «Уралом» провёл за новый клуб 13 матчей в сезоне во всех турнирах и отметился лишь одним ассистом.

В прошлом сезоне в активе Игнатьева за «Локомотив» было пять голов и два ассиста в рамках 27 матчей во всех турнирах.

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