Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Сочи» заявил Кабесу для участия в РПЛ

23 Октября 2023 • 15:03 Комментировать
Пари НН
...
Сочи
29.10 14:00

«Сочи» заявил для участия в матчах РПЛ эквадорского нападающего Алехандро Кабесу.

Напомним, 26-летний футболист пополнил состав «Сочи» сегодня, 23 октября. Переход произошёл на правах свободного агента.  

Ранее Кабеса выступал за «Эмелек». В составе эквадорского клуба нападающий провёл два года, успев за это время забить 25 голов и отдать 15 результативных передач в 94 матчах. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 900 тысяч евро.

В 12 турах РПЛ «Сочи» набрал девять очков и сейчас занимает последнее 16-е место в турнирной таблице. Свой следующий матч южане проведут 29 октября против «Пари НН». Начало — в 14:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сочи Алехандро Кабеса
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПАРИ НН СОЧИ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Октября
16:25 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Глупо продолжать разговоры об отставке Абаскаля»
16:22 · Россия. Премьер-лига
Бейл — об игроках «Крыльев Советов» в сборной России: «Они это заслужили»
16:19 · Россия. Премьер-лига
​Фигуристка Туктамышева ответила, как стала болеть за «Зенит»
16:09 · Россия. Премьер-лига
Брызгалов — о «Краснодаре»: «Меня не удивляет, что они сейчас лидеры РПЛ»
16:03 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» может финишировать в зоне стыковых игр РПЛ - эксперты оценили шансы
16:02 · Россия. Премьер-лига
Брызгалов объяснил, почему упал уровень РПЛ
15:54 · Россия. Премьер-лига
​Галактионов – о Пиняеве: «Мы не видим никаких проблем»
15:49 · Россия. Премьер-лига
Брызгалов: «С Евсеевым расстались на хорошей ноте»
15:41 · Россия. Премьер-лига
​«Пари НН» не обратился в ЭСК после игры со «Спартаком»
15:37 · Россия. Премьер-лига
Погребняк — о разгромном поражении «Урала» от «Сочи»: «Уверен, что это будет разовый неудачный поединок»
15:19 · Россия. Премьер-лига
Фернандес: «Личке поначалу было немного сложно в «Динамо»
15:03 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» заявил Кабесу для участия в РПЛ
14:40 · Россия. Премьер-лига
Орлов: «Против «Крыльев Советов» «Зенит» провёл свой лучший матч в сезоне»
14:37 · Россия. Премьер-лига
​Эксперты оценили шансы «Спартака» стать чемпионом России 2
14:21 · Россия. Премьер-лига
Чистяков заявил, что не собирается уходить из «Зенита» в аренду
Все новости
Рекомендуем