«Сочи» заявил Кабесу для участия в РПЛ

«Сочи» заявил для участия в матчах РПЛ эквадорского нападающего Алехандро Кабесу.

Напомним, 26-летний футболист пополнил состав «Сочи» сегодня, 23 октября. Переход произошёл на правах свободного агента.

Ранее Кабеса выступал за «Эмелек». В составе эквадорского клуба нападающий провёл два года, успев за это время забить 25 голов и отдать 15 результативных передач в 94 матчах. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 900 тысяч евро.

В 12 турах РПЛ «Сочи» набрал девять очков и сейчас занимает последнее 16-е место в турнирной таблице. Свой следующий матч южане проведут 29 октября против «Пари НН». Начало — в 14:00 по московскому времени.