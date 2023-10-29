Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов подвёл итоги матча 13-го тура Российской премьер-лиги, в котором нижегородский клуб на своём поле оказался сильнее «Сочи» со счётом 1:0.

Спортивный функционер отметил, что матч получился валидольным, а игроки не обращали внимание на прогнозы, в том числе на победу соперника над «Уралом» в прошлом туре.

«Команда сделала свою работу. Все переживали. В наши ворота дважды били пенальти и дважды не забили. Это футбольная магия! Но она не происходит сама по себе, а лишь тогда когда все работают. Мы работаем!» - приводит слова Мелика-Гусейнова «Спорт-Экспресс».