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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Директор «Сочи» - о поражении: «Мы были на голову сильнее»

29 Октября 2023 • 16:26 Комментировать (1)
Пари НН
1:0
Сочи

Дмитрий Рубашко, который занимает должность генерального директора «Сочи», высказался после поражения от «Пари НН» (0:1).

«Довольны ли мы судейством? Мы недовольны только результатом в матче с «Пари НН». «Сочи» играл на порядок лучше нижегородцев, мы были на голову сильнее соперника», - цитирует Рубашко Metaratings.

На текущий момент «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Александра Точилина имеет в своём активе девять зачётных баллов.

Следующий матч Российской премьер-лиги «Сочи» проведёт в понедельник, 6 ноября, - против «Динамо» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Дмитрий Рубашко

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Комментарии (1)
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ингерман
29 Октября 2023 в 16:29
Рубашко..........................
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а-ха-ха-ха! не гони.. у вас статистека была палучшее.. а так игра была равна.. хе..
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