​Директор «Сочи» - о поражении: «Мы были на голову сильнее»

Дмитрий Рубашко, который занимает должность генерального директора «Сочи», высказался после поражения от «Пари НН» (0:1).

«Довольны ли мы судейством? Мы недовольны только результатом в матче с «Пари НН». «Сочи» играл на порядок лучше нижегородцев, мы были на голову сильнее соперника», - цитирует Рубашко Metaratings.

На текущий момент «Сочи» занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Александра Точилина имеет в своём активе девять зачётных баллов.

Следующий матч Российской премьер-лиги «Сочи» проведёт в понедельник, 6 ноября, - против «Динамо» на своём поле.