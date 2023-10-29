Юран: «Сочи» находится сейчас на последнем месте, но это ни о чём не говорит»

Главный тренер «Пари НН» Сергей Юран в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Сочи».

- В каком настроении и состоянии ваши футболисты подходят к матчу с «Сочи»?

- В нормальном настроении, нормальном состоянии. Был разговор после «Спартака», такой, скажем, серьезный. Проанализировали, не просто заострял мнение после «Спартака», что худший матч провели. Так нельзя. Думаю, что услышали, поэтому готовились к «Сочи». Это хорошая команда, я даже заострял внимание, что находится сейчас на последнем месте, это ни о чем не говорит. На мой взгляд, может быть, даже не по статусу и в целом уровню футболистов, которые собраны. Очень ответственно нужно подойти к этой игре. Любая какая-то недооценка будет чревата, это мы увидели с «Уралом». Поэтому в целом готовились, заехали на базу за два дня, чтобы сконцентрироваться.

- Впервые в сезоне в чемпионате нет в стартовом составе Гоцука. Возможно ли его заменить?

- Незаменимых нет для меня. Понятно, что игрок стартового состава, но ничего страшного. Есть другие футболисты. Поэтому я уверен, все будет нормально.

- Севикяна нет в стартовом составе. По-моему, тоже впервые в этом чемпионате. С чем это решение связано?

- Эдгар, скажем так, после сборной, где был неудачный матч… ну, там все неудачно матчи провели со «Спартаком». Молодой парень, 20 лет. Где-то, может быть, есть задумка его не в стартовом использовать, а когда нужно будет добавлять в атаке. Поэтому нормальное явление. Здесь ничего нет такого, что не устраивает. Все устраивает, но есть мысли немножко другие.