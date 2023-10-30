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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Дркушича: «Если снова нужно будет пробить с точки, Ваня это сделает»

30 Октября 2023 • 16:38 Комментировать
Пари НН
1:0
Сочи

Младен Ратковица, агент защитника «Сочи» Вани Дркушича, рассказал, почему словенский футболист исполнял пенальти в матче 13-го тура РПЛ против «Пари НН» (0:1). Напомним, что футболист не реализовал 11-метроый удар, а в концовке встречи с пенальти не смог забить и полузащитник южан Кристиан Нобоа.

«Ваня пробил пенальти потому, что он капитан, лидер команды. Его желание взять ответственность на себя абсолютно нормально. Если снова нужно будет пробить с точки, он это сделает», — приводит слова Ратковицы «РБ Спорт».

После 13 туров РПЛ «Сочи» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, имея в своём активе девять набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Ваня Дркушич Младен Ратковица ещё теги

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