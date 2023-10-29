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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Юран получил карточку в матче с «Сочи»

29 Октября 2023 • 14:42 Комментировать
Пари НН
1:0
Сочи
окончен

В воскресенье матч 13-го тура чемпионата России проводят «Пари НН» и «Сочи». По ходу первого тайма жёлтую карточку от арбитра получил главный тренер нижегородской команды Сергей Юран. Он активно оспаривал решение рефери и даже бросил бутылку на газон.

Следить за матчем Премьер-лиги между «Пари НН» и «Сочи» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult. На момент вынесения предупреждения Сергею Юрану счёт не был открыт.

На текущий момент «Пари НН» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Юран Пари НН

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