​Юран получил карточку в матче с «Сочи»

В воскресенье матч 13-го тура чемпионата России проводят «Пари НН» и «Сочи». По ходу первого тайма жёлтую карточку от арбитра получил главный тренер нижегородской команды Сергей Юран. Он активно оспаривал решение рефери и даже бросил бутылку на газон.

Следить за матчем Премьер-лиги между «Пари НН» и «Сочи» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult. На момент вынесения предупреждения Сергею Юрану счёт не был открыт.

На текущий момент «Пари НН» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России.