Агент Боселли заявил, что форвард не собирается покидать «Пари НН»

Агент нападающего «Пари НН» Хуана Боселли Пабло Боселли высказался об игре своего сына в матче 13-го тура Российской премьер-лиги против «Сочи» (1:0).

Боселли-старший отметил, что аргентинец провел неплохой матч, а по поводу будущего он дал понять, что форвард должен продолжать выступать за нижегородский клуб.

«Хуан только узнает лигу, только приспосабливается к ней, так что он еще продолжит расти. Парень очень счастлив в Нижнем Новгороде и России», - заявил Боселли в разговоре с «РБ Спорт».

В текущем сезоне Боселли принял участие в шести играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде.