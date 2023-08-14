Игрок «Балтики» назвал проблему своей команды

Полузащитник калининградской «Балтики» Ян Казаев поделился проблемой своего клуба – это плохая реализация моментов.

«С «Динамо» был тяжёлый матч. Я полагаю, что если бы забили в первом тайме, то пошла бы другая игра. К сожалению, реализация у нас хромает — не можем забить раньше соперника», - цитирует Казаева «Чемпионат».

Напомним, что «Балтике» так и не удалось поразить ворота «Динамо» в гостевом матче в минувшие выходные. «Бело-голубые» уверенно выиграли – 2:0.

Ранее на страницах сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» вышло интервью Казаева после поражения балтийцев в четвёртом туре РПЛ.