Нападающий «Балтики» Гузина: «Хочется забить больше, чем Промес»

Нападающий «Балтики» Гедеон Гузина заявил о желании забить в РПЛ больше голов, чем игрок «Спартака» Квинси Промес.

Напомним, что 29-летний Гузина стал лучшим бомбардиром прошлого розыгрыша Мелбет-Первой лиги, забив 14 голов в 33 проведённых матчах.

«Хотел бы забить побольше голов. Хочется забить больше, чем Промес. Это будет очень тяжело, но всегда можно бороться», — приводит слова Гузины Sport24.

В текущем сезоне РПЛ Гузина провёл за «Балтику» четыре матча, не отметившись в них результативными действиями. В ближайшем пятом туре чемпионата России команда из Калининграда встретится с «Уралом». Этот матч состоится 19 августа и начнётся он в 17:30 по московскому времени.