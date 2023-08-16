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Нападающий «Балтики» Гузина: «Хочется забить больше, чем Промес»

16 Августа 2023 • 11:18 Комментировать
Балтика
...
Урал
19.08 17:30

Нападающий «Балтики» Гедеон Гузина заявил о желании забить в РПЛ больше голов, чем игрок «Спартака» Квинси Промес.

Напомним, что 29-летний Гузина стал лучшим бомбардиром прошлого розыгрыша Мелбет-Первой лиги, забив 14 голов в 33 проведённых матчах.

«Хотел бы забить побольше голов. Хочется забить больше, чем Промес. Это будет очень тяжело, но всегда можно бороться», — приводит слова Гузины Sport24.

В текущем сезоне РПЛ Гузина провёл за «Балтику» четыре матча, не отметившись в них результативными действиями. В ближайшем пятом туре чемпионата России команда из Калининграда встретится с «Уралом». Этот матч состоится 19 августа и начнётся он в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Гедеон Гузина Квинси Промес
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