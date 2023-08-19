Экс-игрок «Урала» Александр Данцев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал победу уральского клуба над «Балтикой» (1:0) в пятом туре РПЛ.

«Это неудивительно. Зная, как работает Виктор Михайлович, для меня неудивительно, почему «Урал» так играет. Команда играла строго в обороне, надо сказать, что Помазун – это больше 50% команды. Он в нужный момент, даже при счёте 0:0 он спас, а там дальше, как пошла бы игра, неизвестно. Вратарь очень много выручает и придаёт уверенность команде, и сами футболисты выполняют задачи в атаке и обороне», — сказал Данцев.

Команда Виктора Ганчаренко набрала 13 очков и поднялась на первое место в турнирной таблице. В следующем туре «Урал» сыграет на выезде против «Зенита».