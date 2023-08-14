«Урал» отказался брать в аренду Марадишвили из-за гражданства

Екатеринбургский «Урал» прекратил переговоры со столичным «Локомотивом» по аренде полузащитника команды Константина Марадишвили. А причина, по словам президента «шмелей» Григория Иванова, проста.

«По аренде Марадишвили переговоры прекращены. Если он получит грузинский паспорт, то станет легионером, ещё один легионер нам не нужен», - цитирует Иванова «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Марадишвили получит паспорт гражданина Грузии как второй и будет заигран за национальную сборную этой страны в сентябрьских матчах отбора на Евро-2024. В таком случае он будет считаться легионером, так как ФИФА официально утвердит смену футболистом спортивного гражданства.