Игнашевич: «Усиление всем нужно, даже «Манчестер Сити» усиливается в каждое трансферное окно»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Уралом».

- Четыре тура первенства позади, ваша команда хорошо выглядит в каждом матче, достойная статистика, хорошие отзывы специалистов, но пока только одна победа. С каким настроением после поражения от «Динамо» сегодня команда подошла к матчу?

- Статистика не очень, только одна победа. Поэтому нам нужны, как воздух, победы. Поэтому сегодня все мысли об этом. Основная задача сегодня - подарить нашим болельщикам не только радость от игры, но и от результата.

- До закрытия трансферного окна есть еще немного времени, учитывая длинную стадию турнира, кубковые матчи, возможные травмы, повреждения, дисквалификации, какие-то приобретения в команде еще могут быть? Какие позиции, считаете, нуждаются в усилении, или, может быть, где-то нужно повысить конкуренцию? Или пока всё устраивает?

- Усиление всем нужно, и «Манчестер Сити» усиливается в каждое трансферное окно, и мы каждое трансферное окно об этом думаем, работаем. Пока мне тяжело сказать, будут ли у нас еще приобретения, но, конечно, клуб работает в этом направлении.

- Сегодня дебют в стартовом составе у Гассама и Анхело Энрикеса, с чем связано ваше решение?

- Они неплохо выглядели на прошлой неделе, плюс мы и приобрели для того, чтобы они навязали конкуренцию, они ее и навязали. Заслуживают сегодня шанса проявить себя.

- Для вашей карьеры как-то повлияла совместная работа с Виктором Ганчаренко в ЦСКА?

- Нет.

- Вообще никак?

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- Никак.

- За счет чего калининградская «Балтика» сегодня может одержать победу или добиться положительного результата?

- Я думаю, что ребята уверены в себе, мы посмотрели «Урал» на этой неделе, изучили хорошо. Прекрасно понимаем, как команда сегодня действует в атаке и обороне, и я думаю, что у нас неплохие футболисты, неплохая команда. Мы вправе сегодня рассчитывать на хороший результат.