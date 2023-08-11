Президент «Урала» раскрыл секрет успешного старта сезона

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался об успешном старте своего клуба в новом сезоне.

«Секрет в постоянной работе всего клуба, работаем каждый день по всем направлениям. Наш тренерский штаб развивается от игры к игре, как и наши футболисты», - рассуждает Иванов для Sport24.

Напомним, что после первых четырёх матчей в РПЛ уральцы идут на первом месте в турнирной таблице, набрав 10 очков. Как минимум до матчей «Краснодара» и «Крыльев Советов» в стартовавшем туре «шмели» будут возглавлять её.

«Стремимся побеждать в каждом матче, хотим, чтобы наши болельщики нас любили и продолжали поддерживать нас», - добавил Иванов.