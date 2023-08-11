Григорий Иванов: «Тройных премиальных за победу над «Спартаком» не будет»

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов отреагировал на волевую победу своей команды над московским «Спартаком» (3:2).

«Спартак» есть «Спартак». По большому счету, мы их сегодня переиграли: у нас были моменты, плюс мы не забили пенальти. А «Спартак» - хорошая команда, и она играла в футбол. Но думаю, что сегодня всех удивили больше мы», - говорит Иванов для «Матч ТВ», добавляя, что тройных премиальных за победу над «красно-белыми» для игроков его команды не будет.

Напомним, что победу уральцам принёс гол многолетнего лидера атаки клуба Эрик Бикфалви.