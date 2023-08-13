Ганчаренко рассказал о сроках восстановления Газинского

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко высказался о сроках восстановления полузащитника Юрия Газинского.

«Хотелось бы, чтобы Газинский вернулся в строй. Но не можем сказать, когда он восстановится», - заявил Ганчаренко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Газинский получил повреждение плеча в апреле этого года, после чего перенёс операцию. С тех пор он ни разу не попадал в заявку уральской команды.

Напомним, что «Урал» после четырёх проведенных туров Российской премьер-лиги занимает второе место в турнирной таблице, имея в своём активе десять набранных очков.