Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ганчаренко: «Не думаю, что юбилей Екатеринбурга является каким-то дополнительным фактором»

19 Августа 2023 • 17:31 Комментировать
Балтика
0:0
Урал
1-й тайм

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Балтикой».

- Такой удачный старт сезона, недавняя эмоциональная победа над «Спартаком». Такая череда успешных событий в начале чемпионата не помешала подготовиться к сегодняшней встрече с дебютантом?

- Ни в коем случае, потому что мы прекрасно понимаем, что очки очень тяжело даются, разница между победой и поражением достаточно такая условная. Мы знаем, что нам всегда надо играть на 100% для того, чтобы добывать очки.

- Разбирая игру калининградской «Балтики», готовились к матчу, разбирали план на игру. Какие слабые и сильные стороны в игре соперника почерпнули для себя и своей команды?

- Это, наверное, все-таки такой вопрос для команды в раздевалке.

- Мы не можем ничего об этом знать?

- Давайте все-таки на этот вопрос ответим после игры.

- Чем  может сегодня «Урал» удивить соперника для того, чтобы добиться положительного результата в матче?

- В любом случае сейчас сложно кого-то удивлять, потому что команды все обученные, умеют перестраиваться по ходу матча, отвечать на то, как ты атакуешь и обороняешься. Давайте посмотрим. Все-таки на первый план выходят игроки, которые должны принимать какие-то нестандартные решения.

- Сегодня 300 лет Екатеринбургу. Юбилей отмечает город. Это будет дополнительно мотивировать ваших футболистов?

Реклама


- Давайте все-таки. Мы поздравляем жителей Екатеринбурга, но не думаю, что это является каким-то дополнительным фактором, тем более, говорить об этом  непременно не надо, потому что может развернуться всё в другую сторону. Мы поздравляем болельщиков и сделаем все возможное, чтобы порадовать их добытыми очками.

- Стартовый состав тот же, что и  в прошлом туре. Победный состав не меняют?

- Нет, не  от этого отталкивались, разный уровень готовности, достаточно длинный цикл у нас был. Игроки, которые вышли, они, наверное, заслуживают играть в старте. Масса факторов.

- Бикфалви нет сегодня в заявке. Что с Эриком случилось?

- Он у нас не до конца и так был готов к матчу со «Спартаком». Сейчас ситуация не то, чтобы усугубилась, она стала для него такая достаточно сложная, поэтому решили его поберечь пока.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Урал Виктор Ганчаренко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАЛТИКА УРАЛ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Динамо Москва Динамо Москва
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
2
1
2.85 3.70 2.45
Видео
18 мин
Балтика Балтика
Урал Урал
0
0
2.48 3.60 2.90
Видео
19.08.23 в 19:30
Краснодар Краснодар
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.26 3.80 3.10
Видео
19.08.23 в 20:00
Сочи Сочи
Ростов Ростов
2.46 3.55 2.90
Видео
20.08.23 в 17:30
Факел Факел
Пари НН Пари НН
2.36 3.45 3.15
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Августа
17:47 · Россия. Премьер-лига
​Федотов: «Надеюсь, в понедельник появятся новые игроки в атаке»
17:40 · Россия. Премьер-лига
Обляков: «Неплохо играли и вели по делу, к сожалению, не удалось ничью удержать»
17:37 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Леона»: «Трансфер Давилы в ЦСКА — это вопрос нескольких дней»
17:35 · Россия. Премьер-лига
​«Реал Сосьедад» надеется подписать Захаряна в субботу
17:31 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Не думаю, что юбилей Екатеринбурга является каким-то дополнительным фактором»
17:31 · Россия. Премьер-лига
Сенников подвёл итоги матча «Динамо» и ЦСКА
17:30 · Россия. Премьер-лига
Джикия: «Меня в ЦСКА не ждёт никто»
17:22 · Россия. Премьер-лига
Игнашевич: «Усиление всем нужно, даже «Манчестер Сити» усиливается в каждое трансферное окно»
17:20 · Россия. Премьер-лига
​Уткин низко оценил дерби «Динамо» - ЦСКА
17:15 · Россия. Премьер-лига
​Джикия объяснил, почему «Спартак» много пропускает
17:15 · Россия. Премьер-лига
Грулёв: «Мне кажется, это не весь наш потенциал»
17:00 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» - «Урал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
16:58 · Россия. Премьер-лига
Вероятно, победный гол Смолова в матче «Динамо» - ЦСКА - видео видео
16:55 · Россия. Премьер-лига
​Джикия: «Я бы с удовольствием выступил в Европе»
16:53 · Россия. Премьер-лига
Заболотный сыграл рукой, Смолов забил пенальти, «Динамо» повело в матче с ЦСКА
Все новости
Рекомендуем