Ганчаренко: «Не думаю, что юбилей Екатеринбурга является каким-то дополнительным фактором»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Балтикой».

- Такой удачный старт сезона, недавняя эмоциональная победа над «Спартаком». Такая череда успешных событий в начале чемпионата не помешала подготовиться к сегодняшней встрече с дебютантом?

- Ни в коем случае, потому что мы прекрасно понимаем, что очки очень тяжело даются, разница между победой и поражением достаточно такая условная. Мы знаем, что нам всегда надо играть на 100% для того, чтобы добывать очки.

- Разбирая игру калининградской «Балтики», готовились к матчу, разбирали план на игру. Какие слабые и сильные стороны в игре соперника почерпнули для себя и своей команды?

- Это, наверное, все-таки такой вопрос для команды в раздевалке.

- Мы не можем ничего об этом знать?

- Давайте все-таки на этот вопрос ответим после игры.

- Чем может сегодня «Урал» удивить соперника для того, чтобы добиться положительного результата в матче?

- В любом случае сейчас сложно кого-то удивлять, потому что команды все обученные, умеют перестраиваться по ходу матча, отвечать на то, как ты атакуешь и обороняешься. Давайте посмотрим. Все-таки на первый план выходят игроки, которые должны принимать какие-то нестандартные решения.

- Сегодня 300 лет Екатеринбургу. Юбилей отмечает город. Это будет дополнительно мотивировать ваших футболистов?

Реклама

- Давайте все-таки. Мы поздравляем жителей Екатеринбурга, но не думаю, что это является каким-то дополнительным фактором, тем более, говорить об этом непременно не надо, потому что может развернуться всё в другую сторону. Мы поздравляем болельщиков и сделаем все возможное, чтобы порадовать их добытыми очками.

- Стартовый состав тот же, что и в прошлом туре. Победный состав не меняют?

- Нет, не от этого отталкивались, разный уровень готовности, достаточно длинный цикл у нас был. Игроки, которые вышли, они, наверное, заслуживают играть в старте. Масса факторов.

- Бикфалви нет сегодня в заявке. Что с Эриком случилось?

- Он у нас не до конца и так был готов к матчу со «Спартаком». Сейчас ситуация не то, чтобы усугубилась, она стала для него такая достаточно сложная, поэтому решили его поберечь пока.