«Балтика» и «Урал» объявили составы на матч пятого тура РПЛ

Сергей Игнашевич и Виктор Ганчаренко объявили стартовые составы на матч пятого тура Премьер-лиги между «Балтикой» и «Уралом».

Состав «Балтики»: Латышонок, Пуцко, Радмановац, Фернандес, Гассама, Кузьмин, Казаев, Маляров, Галоян, Гузина, Энрикес.

Состав «Урала»: Помазун, Бевеев, Кулаков, Бегич, Итало, Аюпов, Егорычев, Мишкич, Кики, Юшин, Каштанов.

Напомним, что стартовый свисток матча на стадионе «Калининград» назначен на 17:30 по московскому времени. После четырёх туров «Урал» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата с 10 очками, а «Балтика» с тремя баллами занимает 14-ю строчку.