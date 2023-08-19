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«Балтика» и «Урал» объявили составы на матч пятого тура РПЛ

19 Августа 2023 • 16:23 Комментировать
Балтика
0:0
Урал
1-й тайм

Сергей Игнашевич и Виктор Ганчаренко объявили стартовые составы на матч пятого тура Премьер-лиги между «Балтикой» и «Уралом».

Состав «Балтики»: Латышонок, Пуцко, Радмановац, Фернандес, Гассама, Кузьмин, Казаев, Маляров, Галоян, Гузина, Энрикес.

Состав «Урала»: Помазун, Бевеев, Кулаков, Бегич, Итало, Аюпов, Егорычев, Мишкич, Кики, Юшин, Каштанов.

Напомним, что стартовый свисток матча на стадионе «Калининград» назначен на 17:30 по московскому времени. После четырёх туров «Урал» находится на втором месте в турнирной таблице чемпионата с 10 очками, а «Балтика» с тремя баллами занимает 14-ю строчку.

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БАЛТИКА УРАЛ
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