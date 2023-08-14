Борис Игнатьев рассказал, как Ганчаренко изменил «Урал»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, как Виктор Ганчаренко психологически изменил екатеринбургскую команду.

«Раньше было очевидно: «Урал» изначально проигрывал психологически тем соперникам, которые, как им заранее казалось, являются сильнее их. Но сегодня этого нет. Однако это не только вопрос одной психологии: «Урал» хорошо обороняется и атакует», - делится Игнатьев с Bobsoccer.

Напомним, что после четырёх туров стартовавшего сезона РПЛ «Урал» идёт на втором месте с 10 очками. Вместе с «Краснодаром» уральцы являются одной из двух команд, которые до сих пор не проигрывали в новом сезоне в рамках Премьер-лиги.

Ганчаренко: Цель «Урала»? Избежать стыковых матчей