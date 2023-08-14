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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев рассказал, как Ганчаренко изменил «Урал»

14 Августа 2023 • 17:45 Комментировать
Балтика
...
Урал
19.08 17:30

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал, как Виктор Ганчаренко психологически изменил екатеринбургскую команду.

«Раньше было очевидно: «Урал» изначально проигрывал психологически тем соперникам, которые, как им заранее казалось, являются сильнее их. Но сегодня этого нет. Однако это не только вопрос одной психологии: «Урал» хорошо обороняется и атакует», - делится Игнатьев с Bobsoccer.

Напомним, что после четырёх туров стартовавшего сезона РПЛ «Урал» идёт на втором месте с 10 очками. Вместе с «Краснодаром» уральцы являются одной из двух команд, которые до сих пор не проигрывали в новом сезоне в рамках Премьер-лиги.

Ганчаренко: Цель «Урала»? Избежать стыковых матчей

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Борис Игнатьев Виктор Ганчаренко
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