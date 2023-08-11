Ганчаренко – первый тренер, обыгравший «Спартак» у руля пяти разных клубов

В пятницу вечером «Урал» Виктора Ганчаренко одержал эффектную волевую победу дома над «Спартаком» - 3:2.

Любопытно, что эта победа сделала Ганчаренко первым тренером в истории чемпионатов России, который обыграл «Спартак» будучи рулевым пяти разных клубов. Помимо «Урала» это «Кубань», «Уфа», ЦСКА, «Краснодар», делится телеграм-канал «Цифроскоп».

Ранее сообщалось, что Ганчаренко имеет против «Спартака» и превосходную беспроигрышную серию – она насчитывает семь игр подряд без поражений.

Более детально с подробностями пятничной игры в Екатеринбурге можно познакомиться в нашем обзоре.