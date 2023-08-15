Защитник национальной сборной Чили Гильермо Сото станет игроком клуба РПЛ – калининградской «Балтики». Об этом сообщает телеграм-канал «Первый спорт», ссылаясь на свои источники.

Сообщается, что балтийский клуб заплатит «Уракану» за игрока порядка 1,4 млн евро. Есть и такой вариант, что сначала «Балтика» возьмёт 29-летнего футболиста в аренду, которая будет включать пункт о праве выкупа.

Действующий контракт Сото с «Ураканом» рассчитан до конца 2025 года. Рыночная стоимость футболиста – 1,8 млн евро (оценка портала Transfermarkt).

Отметим, что в случае перехода Сото станет не первым латиноамериканским легионером в команде Сергея Игнашевича. За клуб уже выступают боливийский защитник Роберто Фернандес и форвард, соотечественник Сото Анхело Энрикес.