Ганчаренко: «При плохой игре взять три очка - это очень большое достижение»

Главный тренер «Урала» Виктор Ганчаренко дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Балтикой».

- Понятно, что вы довольны результатом. А содержанием игры?

- Первое, что нам хотелось бы поздравить Екатеринбург с такой красивой датой. 300-летием. Надеюсь, что мы, по крайней мере, в плане результата принесли очень много улыбок. По содержанию игры понятно было, что нам было очень тяжело сегодня, потому что «Балтика» очень хорошо действовала, но если оценивать чемпионат в целом, то нужно понимать, что иногда при плохой игре взять три очка - это очень большое достижение и движение вперед.

- Какие отрезки удались лучше всего вашей команде, а какие откровенно расстроили?

- После того, как мы забили, начали играть уже на удержание, хотя, наверное, были ситуации, когда были предпосылки для более быстрого выхода в атаки, но ребят нужно понять, потому что бросались защищать из центральной зоны, чего делать не стоило. Глубоко сели в центральной зоне. Поэтому о контратаках сложно говорить.

- Как проявили себя игроки, вышедшие со скамейки, на ваш взгляд?

- По большому счету неплохо, потому что они хоть каким-то образом улучшили движение в группе атаки, несколько раз за мяч зацепились. Но все равно хотелось чуть больше и лучше.