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Галоян: «Сейчас новое поколение молодёжи, которое живёт в России, мечтает сыграть за свою историческую родину»

16 Августа 2023 • 16:58 Комментировать
Балтика
...
Урал
19.08 17:30

Полузащитник «Балтики» Артур Галоян высказался на тему того, почему в последнее время так много российских игроков с армянскими корнями стремятся выступать за сборную Армении.

«Сейчас новое поколение молодёжи, которое живёт в России, мечтает сыграть за свою историческую родину. Я не исключение, как Тикнизян и Сперцян. Вот поэтому, за счёт желания ребят, идёт прогресс у сборной», — цитирует Галояна Sport24.

В первых четырёх турах РПЛ «Балтика» набрала три очка и сейчас занимает 13-е место в турнирной таблице. Свой следующий матч команда из Калининграда проведёт 19 августа против «Урала». Начало — в 17:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Балтика Сборная Армении Артур Галоян
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БАЛТИКА УРАЛ
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