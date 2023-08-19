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«Шмели» опять взлетели на первое место: «Урал» одолел «Балтику» за счёт пенальти и снова выбился в лидеры РПЛ

19 Августа 2023 • 19:25 Комментировать
Балтика
0:1
Урал
окончен

 

Уже опробовавший себя на первом месте и занимавший вторую строчку по итогам четвёртого тура РПЛ «Урал» отправился на выезд к «Балтике».

Протокол игры  
Балтика0:1Урал
  49'Каштанов Алексей (0:1)
Латышонок ЕвгенийРадмановац НиколаПуцко АлександрГассама Натан 77' (Дудиев Аслан ( 77') Маляров КириллФернандес Роберто IIГалоян АртурКазаев Ян 84' (Ламейра Жоао ( 84') Кузьмин Максим 58' (Пряхин Сергей ( 58'  89') Энрикес Анхело 46' (Мусаев Тамерлан ( 46') Гузина Гедеон 84' (Лазарев Владислав ( 84')
Запасные: Бориско МаксимОсипов АлександрВалиахметов ЭдуардАванесян ТигранЖиров АлександрБарков ДмитрийОстойич Иван
Помазун ИльяБевеев МингиянБегич СильвиеИталоНейва КристианМишкич ДаниэльАюпов Тимур 65' (Дмитриев Игорь ( 65') Кулаков Денис 80' (Ишков Илья ( 80') Егорычев АндрейЮшин Александр 65' (Сиссе Ибраима ( 65') Каштанов Алексей 80' (Эмерсон Иллой-Айет ( 80')
Запасные: Мосин ЕгорБуркин ДмитрийЖелезнов ЮрийСунгатулин ФанильМамин Алексей
19 августа. Стадион "Калининград" (Калининград).

В предыдущих двух чемпионатах «Урал» стартовал плохо, после чего ему приходилось исправлять свою ситуацию в турнирной таблице. Однако сейчас екатеринбуржцы выдали очень даже приличный стартовый отрезок с тремя победами в четырёх турах. Восемь дней назад «шмели» в родных стенах обыграли даже московский «Спартак», для которого то поражение стало первой осечкой в сезоне.

«Балтика» тоже успела уже успела встретиться со «Спартаком», но в гостях. Проиграла тогда во втором туре команда из Калининграда. По итогам четырёх туров Премьер-лиги коллектив Сергея Игнашевича шёл в зоне стыков с тремя очками. Пока «Балтика» близка к тому, чтобы бороться за выживание. Понятно, что ей непросто выступать в высшем дивизионе впервые за почти тридцать лет.

«Урал» на старте матча пошёл вперёд, заработал угловой и имел момент для открытия счёта. После подачи корнера от Юшина пробивал головой Бегич, но Латышонок отвёл угрозу от своих ворот. Вскоре обострили и калининградцы в своей атаке. Это Кузьмин ударял после фланговой передачи Энрикеса, а Помазун перевёл мяч в штангу.

Около отметки в четверть часа игры Каштанов не использовал возможность распечатать чужие ворота из области левого угла вратарской, запустив мяч значительно выше створа. Спустя пять минут балтийцы ответили ударом Казаева с подступов к штрафной площади – его парировал Помазун. После углового произошла серия отскоков, и Галоян с близкого расстояния подкинул мяч над створом.

Очередной корнер хозяев привёл к удару головой Гассамы и сэйву Помазуна. То был активный отрезок «Балтики», за которым последовал подобный со стороны «Урала». Гости также исполнили несколько угловых, а с дальним ударом Кики справился Латышонок. На перерыв команды ушли при неоткрытом счёте.

А как вернулись в игру на второй тайм, так «Урал» заработал пенальти. Гассама в своей штрафной площади ударил по ноге Каштанова, и Василий Казарцев назначил одиннадцатиметровый. Исполнять футбольное наказание вызвался сам пострадавший и пробил в левый угол, в то время как Латышонок завалился в другую сторону (0:1).

Далее екатеринбуржцы отошли назад охранять минимальное превосходство в счёте и преуспели в этом. Калининградцы не нашли путей, как вскрыть оборону «Урала», и поэтому команда Виктора Ганчаренко как минимум на пару часов вернулась на чистое первое место. У неё тринадцать очков по итогам пяти матчей. «Краснодар» имеет двенадцать баллов после четырёх встреч и сегодня вечером играет с «Локомотивом».

Кирилл Иванцов

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