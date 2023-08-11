Сёмин: «Победа «Урала» сегодня закономерна»

Знаменитый российский тренер Юрий Сёмин после пятничного матча РПЛ высказался не сколько о поражении московского «Спартака», сколько о закономерном успехе екатеринбургского «Урала». Напомним, в стартовом матче четвёртого тура РПЛ подопечные Виктора Ганчаренко одержали волевую победу – 3:2.

«Немножко рановато «Спартак» все прочат в чемпионы – у них пока не всё в порядке. Закономерной сегодня назову победу «Урала», а Виктор Гончаренко ещё раз доказал, что роль тренера в победном матче — велика», - делится Сёмин с «Чемпионатом».

«Урал» после пятничной игры занимает первое место турнирной таблицы РПЛ.

Ранее сообщалось, что Ганчаренко стал первым тренером в истории чемпионатов России, которому удавалось обыграть «Спартак» будучи рулевым пяти разных клубов.